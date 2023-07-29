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15:30, 29 июля 2023Спорт

Глава World Aquatics усомнился в пользе изоляции российских спортсменов

Глава World Aquatics усомнился в пользе изоляции спортсменов из РФ и Белоруссии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам усомнился в пользе изоляции российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Yonhap.

«Если мы продолжим держать их в изоляции, это будет нехорошо для нас, World Aquatics. И для них тоже. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится в сторону мира», — отметил Аль-Мусаллам.

27 июля министр спорта Олег Матыцин высказался о шансах россиян на участие в летних ОИ 2024 года. Он утверждал, что в этом вопросе еще не все потеряно. По его мнению, страна все же поучаствует в соревнованиях. «Под каким флагом? Российским», — добавил он.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал к допуску к соревнованиям россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом комитет указал на то, чтобы атлетов из России, связанных с ВС или органами безопасности, все же отстранили от участия в стартах.

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    Алексей Гусев
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