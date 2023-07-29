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20:49, 29 июля 2023Спорт

Врач перечислил последствия плавания на полный желудок

Врач Вялов заявил, что плавание на полный желудок может стать причиной изжоги

Фото: Ivan Jevtic / Unsplash

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов перечислил последствия плавания на полный желудок. Его слова приводит радио Sputnik.

Врач заявил, что нельзя плавать после еды, так как во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, а также активно используются межреберные мышцы. Кроме того, после еды меняется кровенаполнение органов, поэтому кровью в большей степени наполняется кишечник.

Таким образом, у только что поевшего человека мышцы не будут получать достаточный приток крови во время плавания, то есть недополучат кислорода и других питательных веществ. Вялов добавил, что плавание на полный желудок может стать причиной изжоги или отрыжки, а также приступа аритмии, спазма в бронхах и выплеска желудочного содержимого в бронхи.

26 июля фитнес-тренер Наталья Токарева назвала способы похудеть с помощью плавания. Она заявила, что в воде стоит заниматься аквааэробикой, так как она помогает бороться с целлюлитом и лишним весом, а также подтягивает кожу и приводит мышцы в тонус.

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    Анастасия Борисова
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