Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона

Площадь обрушения остекления башни «IQ квартала» составила 20 квадратных метров

Площадь обрушения остекления на башне «IQ квартала» составила 20 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Источники назвали масштаб разрушений в 50-этажной башне «Москвы-Сити» после атаки дрона. «Площадь обрушения остекления на башне "IQ квартала" составляет 20 квадратных метров, а на автомойке CrystalCity — 40 "квадратов"», — говорится в сообщении.

О том, что в одну из башен «Москвы-Сити» врезался беспилотник, стало известно утром в воскресенье, 30 июля. В башне «IQ-квартала» началась эвакуация. Сообщалось, что пострадал один человек.

Кроме того, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников вблизи Одинцово и Красногорска.