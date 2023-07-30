Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 30 июля 2023Россия

Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона

Площадь обрушения остекления башни «IQ квартала» составила 20 квадратных метров

Фото: Telegram / ENews112

Площадь обрушения остекления на башне «IQ квартала» составила 20 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Источники назвали масштаб разрушений в 50-этажной башне «Москвы-Сити» после атаки дрона. «Площадь обрушения остекления на башне "IQ квартала" составляет 20 квадратных метров, а на автомойке CrystalCity — 40 "квадратов"», — говорится в сообщении.

О том, что в одну из башен «Москвы-Сити» врезался беспилотник, стало известно утром в воскресенье, 30 июля. В башне «IQ-квартала» началась эвакуация. Сообщалось, что пострадал один человек.

Кроме того, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников вблизи Одинцово и Красногорска.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Что известно на данный момент?

    Аргентина присоединилась к американской лунной программе

    В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты

    Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона

    Минобороны заявило о пресечении террористической атаки БПЛА на Москву

    Киев предупредили о необходимости срочно добиться результатов контрнаступления

    Аэропорт Внуково закрыли на прилет и вылет

    Момент прилета беспилотника по башне «Москвы-сити» попал на видео

    В Подмосковье камеры зафиксировали работу системы ПВО по беспилотникам

    На Вашингтон обрушилась гроза с порывами ветра до ста километров в час

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости