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11:37, 30 июля 2023Спорт

Стало известно о проблемах у Грайнер после тюремного заключения в России

Баскетболистка Бриттни Грайнер пропустит два матча из-за психологических проблем

Фото: Jayne Kamin / Reuters

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер столкнулась с психологическими проблемами после тюремного заключения в России. Об этом стало известно из заявления клуба в Twitter.

Команда объявила, что спортсменка пропустит два ближайших матча Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), чтобы сфокусироваться на ментальном здоровье. «Клуб полностью поддерживает Бриттни, и мы постараемся работать вместе над ее скорым возвращением», — сказано в сообщении.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря 2022 года обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и провела в заключении десять месяцев.

Баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер играет в составе «Финикса» с 2013 года. Помимо этого, баскетболистка выступала за зарубежные команды в период межсезонья Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В России американка играла с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Также Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

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    Андрей Стрельцов
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