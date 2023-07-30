Стало известно о взрывах в Херсоне
«Общественное»: взрывы произошли в Херсоне вечером 30 июляСюжетВзрывы в Запорожье:
Взрывы произошли в Херсоне, подконтрольном украинским властям. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
По информации издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Корабельном районе и центре города. Отмечается, что воздушная тревога в данном районе не объявлялась.
О взрывах в Херсоне сообщалось 30 июля. До этого взрывы были слышны в городе Сумы и Запорожье. В Днепропетровской области произошел пожар, повреждено складское помещение.