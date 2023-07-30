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07:49, 30 июля 2023Спорт

Бывшая российская легкоатлетка высказалась о свободе слова в США

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко заявила, что в США нет свободы слова

Фото: Colin Lloyd / Unsplash

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко высказалась о свободе слова в США. Ее слова приводит Sports.ru.

Спортсменка заявила, что американцы могут легко обсуждать политику и критиковать президента, однако свободы слова в стране нет. «Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это все. Отменят навсегда!» — заявила она. Спортсменка добавила, что может обсуждать подобные темы только в своем кругу.

17 июля Куличенко одержала победу на молодежном чемпионате Европы. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль этого турнира.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017. Спортсменка учится в американском университете.

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    Анастасия Борисова
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