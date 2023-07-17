Бывшая российская легкоатлетка принесла Кипру первое золото на молодежном ЧЕ

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко принесла Кипру первое золото на молодежном ЧЕ

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко одержала победу на молодежном чемпионате Европы для спортсменов до 23 лет. Об этом сообщается на сайте турнира.

Куличенко смогла преодолеть планку в 1,91 метра. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль молодежного континентального чемпионата.

20-летняя спортсменка тренируется в США. Куличенко ранее подчеркнула, что в США относятся к русским без негатива.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.