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23:10, 17 июля 2023Спорт

Бывшая российская легкоатлетка принесла Кипру первое золото на молодежном ЧЕ

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко принесла Кипру первое золото на молодежном ЧЕ

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко одержала победу на молодежном чемпионате Европы для спортсменов до 23 лет. Об этом сообщается на сайте турнира.

Куличенко смогла преодолеть планку в 1,91 метра. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль молодежного континентального чемпионата.

20-летняя спортсменка тренируется в США. Куличенко ранее подчеркнула, что в США относятся к русским без негатива.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.

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