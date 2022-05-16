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Спорт

Уехавшая в США легкоатлетка рассказала об отношении американцев к россиянам

Уехавшая в США легкоатлетка Куличенко заявила, что Россия для американцев в диковинку

Фото: Ted Shaffrey / AP

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, принявшая гражданство Кипра и уехавшая тренироваться в США, рассказала об отношении американцев к россиянам. Ее слова приводит Sport24.

«Россия для них в диковинку, все были очень удивлены. Но вообще никакого хейта. Конечно, были шутки про водку, [президента России Владимира] Путина и медведей, но никакого негатива», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что в США понимают стереотипность подобного мышления, однако любят пошутить на подобные темы.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017 в прыжках в высоту.

В декабре прошлого года российский вратарь ЦСКА Илья Помазун, арендованный «Уралом», рассказал об отношении к США. 25-летний футболист заявил, что не стал бы переезжать в Штаты, так как менталитет американцев слишком отличается от российского.

Анастасия Борисова
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