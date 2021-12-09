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Спорт

Российский футболист назвал причину нежелания переезжать в США

Вратарь ЦСКА Илья Помазун заявил, что не переехал бы в США из-за менталитета американцев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский вратарь ЦСКА Илья Помазун, арендованный «Уралом», рассказал об отношении к США. Его слова приводит Sport24.

25-летний футболист заявил, что не стал бы переезжать в Штаты, так как менталитет американцев слишком отличается от россиян. «Американцы отличаются от нас, русских, тем, что улыбаются, спрашивают, как дела. Для нас непривычно, им — нормально», — объяснил он. Также Помазун посоветовал посетить Нью-Йорк, чтобы ощутить невероятную энергетику страны.

Помазун — воспитанник школы ЦСКА. В составе армейцев спортсмен провел четыре матча. В августе 2020 года он перешел в «Урал» на правах аренды для получения игровой практики.

В июне бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский назвал преимущества жизни в России над США. Спортсмен заявил, что в США слишком дорогой и некачественный сервис, отдельно отметив мойку машин, обслуживание в парикмахерских и ресторанах.

Анастасия Борисова
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