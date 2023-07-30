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16:42, 30 июля 2023Мир

Экономическое сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило закрыть границы с Нигером

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение закрыть границы между входящими в него государствами и Нигером. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообществе заявили, что на фоне госпереворота в Нигере закрывают границы со страной и прекращают коммерческие рейсы. Активы государства в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках будут заморожены. Коммерческие и финансовые транзакции со страной приостанавливаются.

Помимо этого, организация решила заморозить активы участников мятежа, членов их семей и их сторонников. Также вводится запрет на их передвижение.

Таким образом, страны ЭКОВАС фактически поставили мятежникам ультиматум. В том же заявлении они сообщили, что дают военным неделю на возвращение президента Нигера Мохамеда Базума к власти.

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    Полина Матюхина
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