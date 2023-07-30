В Москве и области сняли ограничения на полеты

В Москве и области сняли ограничения на полеты воздушных судов

В Московской воздушной зоне, в которую входят столица и Московская область, сняли ранее введенные ограничения на полеты любых воздушных судов, сообщает ТАСС.

«Режим снят, все входит в плановый график», — заявил агентству источник в экстренных службах.

Он также уточнил, что в общей сложности из-за действовавших ограничений были задержаны около 20 рейсов. По его словам, некоторые из самолетов были направлены на запасные аэродромы, а остальные продолжали находиться в небе.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских дронов на «Москву-Сити». Помимо этого, взрывы прогремели в Красногорске и Одинцове — беспилотники были сбиты системами ПВО.