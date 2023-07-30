«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте счет открыл полузащитник казанцев Александр Зотов. На 81-й минуте защитник Матиас Перес сравнял счет.

Рубин вновь упустил победу в матче РПЛ: в первом туре команда сыграла вничью с московским «Локомотивом». После двух матчей казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. «Оренбург» располагается на десятом месте с одним очком. Лидирует петербургский «Зенит».

В следующем туре «Рубин» примет московский «Спартак», а «Оренбург» — екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 5 августа.