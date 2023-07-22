«Рубин» упустил победу в первом матче после возвращения в РПЛ

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2 в первом матче после возвращения в РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:2. На третьей минуте счет открыл нападающий казанцев Мирлинд Даку. На 23-й минуте счет сравнял защитник Наир Тикнизян. На 58-й минуте «Рубин» вышел вперед благодаря голу форварда Джоэла Фамейе. На 87-й минуте вырвал ничью для «железнодорожников» нападающий Вильсон Изидор.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Рубин» выступал в Футбольной национальной лиге, впервые за 19 лет потеряв прописку в элитном дивизионе страны. Таким образом, казанцы упустили победу в первом матче после возвращения в РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 30 июля.