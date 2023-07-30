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11:10, 30 июля 2023Спорт

Брат Нурмагомедова рассказал о перенесенной из-за травмы операции

Боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, что перенес операцию из-за травмы плеча

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов рассказал в Twitter, что перенес операцию из-за травмы плеча.

Двоюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова опубликовал фотографию из спортивного зала, на которой он запечатлен в плечевом бандаже. «Нет дороги назад. Пройду реабилитацию — и снова в бой», — подписал снимок он.

В ночь на 6 августа Нурмагомедов должен был впервые в карьере возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он должен был провести поединок против американца Кори Сэндхагена, однако 19 июля менеджер спортсмена Ризван Магомедов сообщил, что Нурмагомедов получил травму, и ему будет проведена операция.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова — 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

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    Дарья Коршунова
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