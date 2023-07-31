Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 31 июля 2023Мир

В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Россия уничтожает артустановки ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами с артиллерией — Россия уничтожает установки калибром 155 миллиметров. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», — сказал эксперт.

Джонсон объяснил, что именно поэтому президент США Джо Байден решил передать ВСУ кассетные бомбы. По его словам, у Вашингтона нет боеприпасов калибром 155 миллиметров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что США поставляет Киеву кассетные снаряды не от хорошей жизни. Он пояснил, что у Соединенных Штатов дефицит боеприпасов.

В администрации Байдена между тем отмечали, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

    Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

    Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

    Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

    Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

    В России усилили защиту танков Т-80БВМ

    Банк России ухудшил прогноз по инфляции

    Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости