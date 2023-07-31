Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Россия уничтожает артустановки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами с артиллерией — Россия уничтожает установки калибром 155 миллиметров. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», — сказал эксперт.

Джонсон объяснил, что именно поэтому президент США Джо Байден решил передать ВСУ кассетные бомбы. По его словам, у Вашингтона нет боеприпасов калибром 155 миллиметров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что США поставляет Киеву кассетные снаряды не от хорошей жизни. Он пояснил, что у Соединенных Штатов дефицит боеприпасов.

В администрации Байдена между тем отмечали, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.