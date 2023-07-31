Тренеры назвали шесть сжигающих до 500 калорий за полчаса упражнений

Тренеры посоветовали плавать и бегать по полчаса для сжигания до 500 калорий

Тренеры назвали шесть сжигающих до 500 калорий за полчаса упражнений. Их слова передает Daily Mail.

Личный тренер супермодели Наоми Кэмпбелл Мэтт Робертс посоветовал бегать для достижения такого результата. По данным Гарвардского университета, бег со скоростью 10 километров в час позволяет в среднем сжечь 420 калорий мужчинам и 360 — женщинам. «Неудивительно, что все, что связано с отрывом от земли веса всего тела, как правило, сжигает больше всего калорий», — заключил специалист.

Тренер Луиза Дрейк рекомендовала заниматься плаванием. Согласно исследованиям, при интенсивном плавании сжигается примерно столько же калорий, сколько при беге.

Еще один вариант быстро сжечь калории — высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). «Исследования показали, что подобные занятия могут быть эффективнее для сжигания калорий, чем 30 минут обычной кардиотренировки», — заявила фитнес-эксперт Джоди Макнайт.

Также тренеры внесли в список занятия на гребном тренажере и силовые тренировки. Кроме того, специалисты отметили пользу ходьбы пешком.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. По словам эксперта, программа артиста включает в себя шесть дней различных тренировок.