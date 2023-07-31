Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
2:0
Завершен
Даниэль Коллинз
Вашингтон (ж)
Спартак М
2:1
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
07:19, 1 августа 2023Спорт

Тренеры назвали шесть сжигающих до 500 калорий за полчаса упражнений

Тренеры посоветовали плавать и бегать по полчаса для сжигания до 500 калорий

Фото: Scott Webb / Unsplash

Тренеры назвали шесть сжигающих до 500 калорий за полчаса упражнений. Их слова передает Daily Mail.

Личный тренер супермодели Наоми Кэмпбелл Мэтт Робертс посоветовал бегать для достижения такого результата. По данным Гарвардского университета, бег со скоростью 10 километров в час позволяет в среднем сжечь 420 калорий мужчинам и 360 — женщинам. «Неудивительно, что все, что связано с отрывом от земли веса всего тела, как правило, сжигает больше всего калорий», — заключил специалист.

Тренер Луиза Дрейк рекомендовала заниматься плаванием. Согласно исследованиям, при интенсивном плавании сжигается примерно столько же калорий, сколько при беге.

Еще один вариант быстро сжечь калории — высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). «Исследования показали, что подобные занятия могут быть эффективнее для сжигания калорий, чем 30 минут обычной кардиотренировки», — заявила фитнес-эксперт Джоди Макнайт.

Также тренеры внесли в список занятия на гребном тренажере и силовые тренировки. Кроме того, специалисты отметили пользу ходьбы пешком.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. По словам эксперта, программа артиста включает в себя шесть дней различных тренировок.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин раскрыл подробности новой атаки беспилотников на Москву

    Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабли России беспилотными катерамии

    Очевидец рассказал о попадании дрона в башню «Москва-Сити»

    В российской киноиндустрии усилился дефицит кадров

    Москвичи пожаловались на «крысиное царство» рядом с метро

    Пушков заявил о неожиданном сценарии президентских выборов в США

    Раскрыта причина высокой стоимости одной породы собак

    Раскрыты планы Киева на случай смерти Зеленского

    Украине рассказали правду о ее новом «чудо-оружии»

    Пьяный пассажир самолета трогал спящую девочку-подростка и избежал наказания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости