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15:18, 31 июля 2023Культура

Стала известна дата приезда Джонни Деппа в Россию

ТАСС: актер Джонни Депп запланировал посетить Россию в ноябре этого года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стала известна дата приезда в Россию американского актера Джонни Деппа. Об этом сообщает ТАСС.

Артист планирует посетить страну в ноябре этого года, чтобы записать совместный трек с российской группой «ЯМОРЕ», а также выступить в рамках тура его собственного коллектива под названием Hollywood Vampires.

«На прошлой неделе был видеозвонок с командой Деппа. Есть дата, когда планируется приезд, — 10 ноября, запись трека с "ЯМОРЕ" — 12 ноября. И на последующих выходных, если получится, Депп даст концерт в рамках своего тура, где группа "ЯМОРЕ" также выйдет на сцену и сделает анонс трека. Сейчас Джонни не в лучшем состоянии, как писали уже в СМИ, но думаем, что все нормализуется и не навредит планам», — сообщила пиар-менеджер коллектива «ЯМОРЕ» в беседе с агентством.

В середине июля появилась информация, что Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов, чтобы записать совместный трек с группой, однако позже продюсер артиста Стивен Дойтерс опроверг информацию о визите.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп потерял сознание в номере отеля перед концертом в Будапеште.

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    Анастасия Астахова
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