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23:13, 31 июля 2023Россия

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

21 июля советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и автомобили, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он также призвал граждан отказаться от съемки видео с Крымского моста, так как их может использовать противник.

Ранее сообщалось, что Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Предполагается, что конструкции защитят мост от атак на всей его протяженности.

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    Марина Совина
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