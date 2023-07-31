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19:04, 31 июля 2023Мир

В ЕС раскрыли детали организованных Саудовской Аравией переговоров по Украине

ЕС примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии 5 августа

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) примет участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии 5 августа. Детали предстоящей встречи «Ленте.ру» раскрыл представитель Евросоюза.

По его словам, организованная Саудовской Аравией встреча пройдет в формате консультаций советников по национальной безопасности и станет продолжением предыдущей встречи в Копенгагене 24 июня. Представитель ЕС также рассказал, что всего на встречу было приглашено около 40 стран, а Евросоюз будет представлен высокопоставленными чиновниками, но не уточнил, кем именно.

В Европейском союзе также отметили, что на встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира». Переговоры пройдут в рамках подготовки к глобальному саммиту мира, который планирует созвать Киев.

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В Брюсселе подчеркнули, что поддерживают изложенные в «формуле мира» принципы. «Любая инициатива по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине должна основываться на полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ», — заявил представитель Евросоюза.

Ранее стало известно, что Россия не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. Тем не менее в Кремле заявили, что будут следить за встречей в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что Москва неоднократно говорила, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что запланированные переговоры будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского».

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    Валентина Шварцман
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