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20:19, 31 июля 2023Мир

В ООН раскритиковали атаки БПЛА в Москве

Представитель ООН Хак раскритиковал атаки БПЛА на гражданские объекты в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ООН выступает с критикой атак беспилотников на гражданские объекты. Об этом заявил заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удары украинских БПЛА 30 июля в Москве. Его слова приводит «Интерфакс».

«У нас нет информации из первых рук о том, кто несет ответственность за атаку. Но, конечно, мы выступаем против любых атак на гражданские объекты и хотим, чтобы они прекратились», — сказал он.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский дрон. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, заявивший об отсутствии серьезных разрушений.

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    Анастасия Заикина
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