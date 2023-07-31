В Кремле прокомментировали слова Стоуна о демонизации Путина на Западе

Песков о словах Стоуна о демонизации Путина на Западе: он высказал свое мнение

Американский режиссер Оливер Стоун «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина и имеет право выражать свое мнение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит RT.

Ранее Стоун заявил о демонизации российского лидера американскими СМИ, которые режиссер назвал пропагандистской машиной.

Песков отметил, что российско-американские отношения не меняются в лучшую сторону. Он указал, что сказанное Стоуном не является обвинением. «Он констатирует свою точку зрения. (...) И, собственно, он сказал, что с его точки зрения все, что делает Путин и наша страна, освещается абсолютно неверно», — пояснил представитель Кремля.

В мае этого года Стоун заявил, что события в Донбассе не изменили его мнения о Путине. Режиссер признался, что по-прежнему считает президента России великим лидером своей страны.