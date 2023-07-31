Бензин на заправках Москвы снова подорожал
Цена бензина на автозаправках российской столицы растет третью неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), мониторящей данные шести сетей АЗС.
АИ-92 на прошлой неделе в среднем подорожал на 23 копейки, до 49,93 рубля за литр, АИ-95 — на 29 копеек, до 55,32 рубля за литр. Средневзвешенная розничная цена дизельного топлива в Москве также выросла. Прибавив 18 копеек, она составила 59,13 рубля за литр.
За прошедшую рабочую неделю, с 24 по 28 июля, биржевые цены на бензин АИ-95 снизились на Петербургской товарно-сырьевой бирже на 4,9 процента, на АИ-92 — на 6,08 процента. При этом, по словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, стоимость российского топлива уже приблизилась к розничной, а из-за ряда влияющих на нее параметров заправки продают его себе в убыток.
Ранее стали известны российские регионы с самым доступным, с учетом среднемесячных зарплат, бензином. В лидеры по итогам первого полугодия 2023 года попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, жители которых в среднем могут позволить себе купить по 2000 литров бензина АИ-92. В 21 субъекте России на среднюю зарплату россияне могут приобрести от 1000 до 1500 литров бензина в месяц, а дороже всего из-за низких зарплат топливо обходится жителям Кабардино-Балкарии (637 литров), Чечни (610 литров) и Ингушетии (605 литров).