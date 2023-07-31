Бензин на заправках Москвы снова подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на заправках Москвы выросла до 55,32 рубля за литр

Цена бензина на автозаправках российской столицы растет третью неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), мониторящей данные шести сетей АЗС.

АИ-92 на прошлой неделе в среднем подорожал на 23 копейки, до 49,93 рубля за литр, АИ-95 — на 29 копеек, до 55,32 рубля за литр. Средневзвешенная розничная цена дизельного топлива в Москве также выросла. Прибавив 18 копеек, она составила 59,13 рубля за литр.

За прошедшую рабочую неделю, с 24 по 28 июля, биржевые цены на бензин АИ-95 снизились на Петербургской товарно-сырьевой бирже на 4,9 процента, на АИ-92 — на 6,08 процента. При этом, по словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, стоимость российского топлива уже приблизилась к розничной, а из-за ряда влияющих на нее параметров заправки продают его себе в убыток.

Ранее стали известны российские регионы с самым доступным, с учетом среднемесячных зарплат, бензином. В лидеры по итогам первого полугодия 2023 года попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, жители которых в среднем могут позволить себе купить по 2000 литров бензина АИ-92. В 21 субъекте России на среднюю зарплату россияне могут приобрести от 1000 до 1500 литров бензина в месяц, а дороже всего из-за низких зарплат топливо обходится жителям Кабардино-Балкарии (637 литров), Чечни (610 литров) и Ингушетии (605 литров).