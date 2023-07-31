Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости: лидерами по доступности бензина в РФ стали ЯНАО, Москва и Чукотка

В первом полугодии 2023 года лидерами по доступности бензина оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Жители этих регионов на среднемесячную зарплату могут позволить себе купить по 2000 литров бензина Аи-92. Доступным бензин также оказался для жителей Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Якутии. Там россияне могут купить более 1,5 тысячи литров Аи-92 в месяц.

В 21 субъекте России на среднюю зарплату россияне могут купить от 1000 до 1500 литров бензина в месяц. Дороже всего топливо обходится жителям Кабардино-Балкарии (637 литров), Чечни (610 литров) и Ингушетии (605 литров). При этом низкую доступность топлива в этих регионах объясняют низкими зарплатами, а не высокой стоимостью бензина.

В первом полугодии 2023 года бензин в России показывал более быстрый, чем в первые шесть месяцев 2022-го года, рост. В июне средняя цена Аи-92 по России составила 48,37 рубля за литр. В декабре 2022 года он стоил на 2,5 процента дешевле. При этом в июне прошлого года подорожание составляло 0,1 процент. При этом цены в первые шесть месяцев 2023 года росли во всех российских регионах, кроме Чукотки.

За неделю с 24 по 28 августа биржевые цены на бензин Аи-95 снизились на петербургской товарно-сырьевой бирже на 4,9 процента, на Аи-92 — на 6,08 процента. Стоимость топлива начала падать после достижения рекордной отметки 24 июля.

Ранее финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин заявлял, что в августе бензин для россиян подорожает из-за ослабления рубля. При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предсказывал, что в сентябре спрос на бензин снизится.