Россиян предупредили о подорожании бытовой техники и бензина

Финансовый аналитик Сергей Чеврычкин спрогнозировал рост цен на бытовую технику и бензин

Опрошенные Life аналитики предупредили о повышении цен на несколько категорий товаров. По их оценкам, заметнее всего подорожают автомобили, бытовая техника и бензин.

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин назвал пять категорий товаров, цены на которые, по его мнению, в августе изменятся больше всего. Сильнее всего из-за ослабления рубля подорожает бытовая техника и электроника, на втором месте — бензин. Цены на топливо на бирже в июле обновили рекорды и отразятся также на обычных гражданах. Станут менее доступны россиянам и авиаперелеты с туристическими путевками — на них в первую очередь окажет влияние разгар туристического сезона.

Подорожают и автомобили — Чеврычкин напомнил, что средняя цена на новую машину уже выросла на 13,5 процента в годовом выражении, увеличившись до 2,6 миллиона рублей. Стоимость импортных продуктов питания (в том числе чая, кофе и какао) также станет выше. Помимо курсов валют на цене этих товаров отразятся санкционные и логистические ограничения.

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров напомнил, что с 1 августа 2023 года в России увеличится утилизационный сбор, что напрямую повлияет на рост цен на импортируемые автомобили. По его прогнозам, ввозимые напрямую машины подорожают на 5-10 процентов, а те, что поставляются по параллельному импорту, — на 20 процентов.

Также Сидоров отметил и ожидаемое введение акциза на сахар, что на фоне падения рубля повлияет на цены на соки и напитки, они вырастут примерно на 10-20 процентов, причем сильнее всего подорожают газированные напитки. Снеки могут также взлететь в цене, добавляет он. В этой категории товаров стоимость продуктов может возрасти на 15 процентов из-за роста цен на сырье, материалы и обслуживание оборудования.

Инвестор упомянул и о планируемом повышении цен производителями электроники и бытовой техники. Эти товары подорожают уже во второй раз с января из-за повышения курсов основных иностранных валют к рублю.

Генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов предупредил о росте цен на предметы интерьера. По его мнению, повышение составит от трех до пяти процентов по сравнению с предыдущими месяцами. Он назвал триггерами для роста цен в мебельной индустрии продолжающийся рост цен на ДСП, инфляцию и рост курса валют.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила об угрозе дальнейшего роста цен. По ее словам, ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, еще не полностью перенеслось в цены товаров. Недавнее падение курса рубля может влиять на цены дольше, чем обычно, эффект будет «растянутым по времени», объяснила она. Набиуллина отметила, что ослабление нацвалюты отражается и на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса — они продолжают усиливаться.