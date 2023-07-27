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15:05, 27 июля 2023Экономика

Спрогнозирована ситуация на рынке топлива в России

Аналитик Юшков спрогнозировал остановку роста цен на бензин осенью

Фото: Wassim Chouak / Unsplash

В сентябре спрос на бензин в России уменьшится, и за этим последует ослабление проблем на внутреннем рынке топлива, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ситуацию на топливном рынке он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«Спрос летом существенно возрастает, особенно на 95-й, 92-й бензин. Я думаю, что в сентябре, когда все вернутся к работе, в школы и так далее, потребление топлива будет меньше, и мы увидим ослабление проблем на внутреннем рынке топлива и все вернется на круги своя», — поделился эксперт.

К понижению цен на заправках это не приведет, но стоимость топлива на АЗС и бирже расти перестанет, предположил он.

Ранее в Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы усилить механизм сдерживания роста цен на топливо, в частности на бензин. Если повысить пошлину, производителям станет менее выгодно поставлять нефть за рубеж — в результате объемы нефти, направляемые на переработку внутри России, увеличатся, считают депутаты.

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    Екатерина Смирная
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