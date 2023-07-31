РФС признал ошибки в судействе в матче с пятью назначенными пенальти
Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) оценил судейство в матче ЦСКА и «Ахмата» в Российской премьер-лиги (РПЛ). Комментарий приводится на YouTube-канале организации.
Департамент признал ошибки главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Отмечается, что в ходе матча возникли проблемы со связью с системой видеопомощи арбитрам (VAR).
30 июля ЦСКА одержал победу над «Ахматом» со счетом 3:2. Все пять голов были забиты с пенальти, назначенных Безбородовым. В московской команде выразили недовольство судейством.
В первом тайме судья назначил пенальти и показал защитнику ЦСКА Милану Гайичу желтую карточку за фол. После того, как вратарь столичной команды Игорь Акинфеев отбил штрафной удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR. В результате он показал Гайичу красную карточку, а «Ахмат» получил возможность еще раз пробить с точки: одиннадцатиметровый удар реализовал Мохамед Конате.