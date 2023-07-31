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00:27, 31 июля 2023Спорт

В ЦСКА оценили судейство в матче с пятью назначенными пенальти

ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Милана Гайича в матче с «Ахматом»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо оценил работу судей в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Его слова приводит РИА Новости.

Брейдо заявил, что армейцы будут добиваться отмены красной карточки, показанной защитнику команды Милану Гайичу. «У судей есть их руководство, которое разберется во всех тонкостях. Есть переговоры, там все станет ясно и понятно», — подчеркнул главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

30 июля ЦСКА одержал победу над «Ахматом» со счетом 3:2. Все пять голов были забиты с пенальти, назначенных главным арбитром встречи Владиславом Безбородовым.

Недовольство «армейцев» вызвал эпизод на десятой добавленной к первому тайму минуте. Тогда Безбородов показал желтую карточку Гайичу и назначил пенальти в ворота москвичей. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар, после чего Безбородов пересмотрел решение и удалил Гайича. «Ахмат» получил возможность еще раз пробить с точки: одиннадцатиметровый удар реализовал Мохамед Конате.

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    Анастасия Борисова
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