В России усилили защиту танков Т-80БВМ

Модернизированные танки Т-80БВМ получили дополнительную защиту корпуса и башни

Российские танки Т-80БВ в ходе модернизации до уровня Т-80БВМ получили дополнительную защиту корпуса и башни. На усиленную защиту машин обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

Танки, показанные в репортаже телеканала «Россия 24» с Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), оснащены дополнительными блоками динамической защиты, которые прикрывают нижнюю лобовую деталь корпуса российского танка. Также увеличили площадь прикрытия динамической защитой крыши башни.

Отмечается, что ранее модернизированные Т-80БВМ получили блоки динамической защиты в надгусеничных полках.

Ранее в июле военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что танки Т-72Б после модернизации до уровня Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в кормовой части.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что российский танк Т-90М оснащен комплексом динамической защиты «Реликт», который способен противостоять современным противотанковым боеприпасам.