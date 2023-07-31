Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 31 июля 2023Наука и техника

В России усилили защиту танков Т-80БВМ

Модернизированные танки Т-80БВМ получили дополнительную защиту корпуса и башни

Фото: РИА Новости

Российские танки Т-80БВ в ходе модернизации до уровня Т-80БВМ получили дополнительную защиту корпуса и башни. На усиленную защиту машин обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

Танки, показанные в репортаже телеканала «Россия 24» с Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), оснащены дополнительными блоками динамической защиты, которые прикрывают нижнюю лобовую деталь корпуса российского танка. Также увеличили площадь прикрытия динамической защитой крыши башни.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Отмечается, что ранее модернизированные Т-80БВМ получили блоки динамической защиты в надгусеничных полках.

Ранее в июле военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что танки Т-72Б после модернизации до уровня Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в кормовой части.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что российский танк Т-90М оснащен комплексом динамической защиты «Реликт», который способен противостоять современным противотанковым боеприпасам.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

    Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

    Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

    Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

    Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

    В России усилили защиту танков Т-80БВМ

    Банк России ухудшил прогноз по инфляции

    Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости