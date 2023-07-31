Россиян предупредили о способных изменить судьбу татуировках

Гепатолог Монахов: при нанесении татуировок возможно заражение гепатитом B или C

Врач-гепатолог Дмитрий Монахов предупредил, что при нанесении татуировок существует риск инфицирования гепатитом B или C. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач уточнил, что вирус попадает в кровь, если иглы, которые используют при проведении процедуры, плохо обработаны. По его словам, заражение может произойти при посещении тату-салона, кабинета стоматолога, во время хирургических манипуляций и переливаний крови. Таким образом, решение нанести постоянный рисунок на кожу способно резко изменить судьбу человека.

Гепатит С называют ласковым убийцей. Поэтому прежде чем какие-то инвазивные процедуры делать, особенно татуировки, нужно знать, к каким последствиям это может привести. Татуировку можно свести, а вот вылечить гепатит довольно сложно Дмитрий Монахов врач-гепатолог

Монахов подчеркнул, что необходимо учитывать риски, принимая решение о нанесении татуировки, поскольку процедура может пройти успешно, а может кардинально изменить жизнь. Врач добавил, что пациенты с хроническим вирусным гепатитом находятся в группе риска по заболеваниям печени. Также высока вероятность развития печеночной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом и алкозависимостью.

Ранее руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 Елена Нурмухаметова развеяла популярные мифы о гепатите С. Врач подчеркнула, что мнение о неизлечимости гепатита С является ложным.