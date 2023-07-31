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05:55, 31 июля 2023Мир

Россия пообещала не отыгрываться на украинцах за визовый режим

МИД: Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Москва не станет отыгрываться на простых украинцах за введение киевскими властями визового режима, пообещал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам представителя ведомства, российская сторона не намерена препятствовать поддержанию человеческих контактов. Он раскритиковал решение Киева о введении визового режима, выразив мнение, что оно было принято для разрыва гуманитарных связей между россиянами и украинцами.

Полищук отметил, что у большинства жителей России есть родственники на Украине, как и у украинцев в России. «Задача киевского режима — максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян», — заявил он.

Полищук подчеркнул, что оба народа крепко связывает общая история, а также духовные и культурные ценности, которые разорвать не получится, «как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям».

17 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Эту идею одобрил кабинет министров Украины.

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    Марина Совина
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