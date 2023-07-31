Россия пообещала не отыгрываться на украинцах за визовый режим

МИД: Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима

Москва не станет отыгрываться на простых украинцах за введение киевскими властями визового режима, пообещал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам представителя ведомства, российская сторона не намерена препятствовать поддержанию человеческих контактов. Он раскритиковал решение Киева о введении визового режима, выразив мнение, что оно было принято для разрыва гуманитарных связей между россиянами и украинцами.

Полищук отметил, что у большинства жителей России есть родственники на Украине, как и у украинцев в России. «Задача киевского режима — максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян», — заявил он.

Полищук подчеркнул, что оба народа крепко связывает общая история, а также духовные и культурные ценности, которые разорвать не получится, «как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям».

17 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Эту идею одобрил кабинет министров Украины.