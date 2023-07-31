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20:58, 31 июля 2023Экономика

Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

Минпромторг исключил Jаgermeister из списка товаров для параллельного импорта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минпромторг исключил биттер (травяной ликер) Jаgermeister из перечня товаров, которые разрешено завозить в Россию по параллельному импорту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В обновленном списке при этом оказались фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony и батарейки Duracell. Кроме того, в перечень добавили бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu.

Решение убрать продукцию немецкого концерна из списка ведомство приняло 12 июля. Поводом стало обращение Калужского ликероводочного завода «Кристалл» к правительству.

Производитель указал, что Mast-Jagermeister подал два иска на 500 миллионов рублей к нему и к ретейлерам за нарушение исключительных прав. «Кристалл» заявил, что зарубежное предприятие хочет «необоснованно обогатиться» за счет крупного российского налогоплательщика.

Немецкий концерн прекратил поставки своего алкоголя в Россию в начале ноября 2022 года. После этого продукцию компании внесли в перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту.

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    Мария Грушко
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