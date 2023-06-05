В России предложили исключить Jagermeister из параллельного импорта

Завод «Кристалл» попросил правительство исключить Jagermeister из параллельного импорта

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» попросил правительство исключить биттер (травяной ликер) Jagermeister из списков товаров, предназначенных для параллельного импорта. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе завода.

Предложить исключить напиток решили после того, как германский производитель биттера Mast-Jagermeister подал два иска на 500 миллионов рублей к калужскому заводу и ретейлерам, отметили в пресс-службе. В суде немецкая компания потребовала защиты исключительных прав. Завод «Кристалл» считает, что зарубежное предприятие хочет необоснованно обогатиться за счет крупного российского налогоплательщика.

«Своими действиями Mast-Jagermeister SE не только наносит материальный и репутационный вред нашей компании, но и препятствует насыщению российского рынка отечественными товарами, снижению розничных цен и созданию новых рабочих мест в регионах РФ», — говорится в письме завода в правительство.

В ноябре 2022 года «Кристалл», по данным РИА Новости, вывел на рынок свои новые бренды биттеров — Alter Heiler и Konig Heiler. Как сообщает ТАСС, после этого представители интересов Mast-Jagermeister SE стали просить ретейл изъять биттеры «Кристалла» из оборота, называя продаваемую продукцию контрафактом.

Затем Калужский завод подал на производителя Jagermeister заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство, по информации ТАСС, выдало германской компании предупреждение. После этого, в мае, она обратилась в суд, а завод объявил, что намерен подать встречный иск.

О прекращении поставок Jagermeister в Россию стало известно в начале ноября 2022 года. Тогда же ликер, как иной алкоголь, включили в перечень продукции, которую можно ввозить в Россию по параллельному импорту.