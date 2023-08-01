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10:02, 1 августа 2023Путешествия

Стала известна судьба пострадавших в серьезном ДТП с автобусом на Алтае россиян

Пострадавшая в ДТП с автобусом на Алтае россиянка находится в тяжелом состоянии

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Алтай

Одна из туристок, пострадавших в серьезном ДТП с автобусом в Чемальском районе Алтая, находится в тяжелом состоянии. О судьбе россиянки стало известно в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

Также уточняется, что четверым пострадавшим в аварии госпитализация не потребовалась. «Трое с тяжелыми травмами доставлены в республиканскую больницу, — говорится в сообщении. — Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь с учетом состояния».

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В ведомстве отметили, что еще двое попавших в ДТП путешественников в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

Ранее в июле семь туристов получили травмы во время столкновения микроавтобуса с грузовиком на Алтае. В общей сложности в авто находились 20 человек, в том числе двое детей.

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    Фариза Бацазова
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