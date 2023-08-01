В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике

ArsTechnica: Antares последний раз стартует с компонентами из России и Украины

2 августа с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния (США) последний раз стартует американская ракета Antares с российскими и украинскими компонентами. О «последнем вздохе» между Россией и Украиной в сотрудничестве в области космонавтики рассказывает обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк.

Автор напоминает, что ракета Antares разработки корпорации Northrop Grumman используется главным образом для запуска к Международной космической станции грузовых кораблей Cygnus. «Ракета Antares оснащена двумя двигателями российского производства, прикрепленными к днищу первой ступени украинского производства», — пишет обозреватель.

Автор замечает, что в настоящее время ракетные двигатели для первой ступени Northrop Grumman Antares на замену российским РД-181 разрабатывает американская компания Firefly Aerospace.

В апреле издание The Washington Post со ссылкой на утечки разведки США сообщило, что наблюдаются перспективы сокращения российской космической программы.