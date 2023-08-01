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13:54, 1 августа 2023Спорт

Раскрыт секрет «китайской жиротопки»

NVL: «китайская жиротопка» улучшает обмен веществ

Фото: Marco Xu / Unsplash

Фитнес-инструкторы раскрыли секрет «китайской жиротопки». Об этом сообщает NVL.

«Жиротопка» — это способ сжечь жир, основанный на упражнениях традиционной китайской медицины. Подобная тренировка активирует энергоцентры организма, чем значительно улучшает обмен веществ. Отмечается, что нагрузку надо увеличивать постепенно.

Тренировка состоит из пяти упражнений. Для начала нужно сделать планку, затем — качать пресс. Третьим упражнением стали боковые наклоны. Следующим идет велосипед, при котором нужно развести локти в стороны, поочередно сгибать и выпрямлять ноги. Последнее — подъем ног из положения лежа.

1 апреля фитнес-эксперт Денис Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из цигун. Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни едва отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными.

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    Анастасия Борисова
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