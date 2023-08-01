Из Нигера увезут французов

Посольство Франции в Нигере сообщило об эвакуации граждан в самом скором времени

Посольство Франции в Нигере сообщило об эвакуации своих граждан из африканской страны в «самом скором времени». О вывозе граждан пишет ТАСС со со ссылкой на диппредставительство Пятой республики.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже обещал защитить французов в Нигере. «Кто бы ни совершал нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной манере», — заявил французский лидер.

30 июля протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции — дверь ведомства была охвачена огнем, силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявили о своей поддержке захвативших 26 июля власть в стране военных. Сторонники военных вышли на митинг с российскими флагами.

Приход к власти в ходе выборов Мохамеда Базума в 2021 году стал первой с 1960 года мирной передачей власти в Нигере. Как подчеркивает африканист Алексей Целунов, его отстранение военными сильно встревожило соседние страны. Это связано с тем, что Нигер считался приоритетным партнером США и ЕС в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой в Сахеле.

