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18:44, 1 августа 2023Россия

Идею собрать москвичей в антидроновые дружины объяснили историей о мужике в лесу

Депутат ГД Кузнецов предложил создавать антидроновые дружины из-за мужика в лесу

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, ранее высказавший идею о том, что москвичей нужно привлекать к обнаружению дронов, объяснил это необходимостью борьбы с диверсантами, которые, по его словам, запускают дроны из лесов Москвы и области и «прикапывают» их обломки в случае неудачи.

В подтверждение этих фактов он рассказал «Парламентской газете» о случае со странным «мужиком с палкой», которого встретил в лесу его знакомый.

Проследил за ним и увидел, как тот что-то копает в лесу. На вопрос, что он тут делает, ответил, что то ли клубнику ищет, то ли малину — ну ерунду какую-то понес, одним словом. Друг его отпустил, а потом прошла новость о том, что в том же районе поймали диверсанта, который прикапывал остатки беспилотников

Дмитрий Кузнецовдепутат Госдумы

Депутат не уточнил, где именно располагалась дача его приятеля, и действительно ли задержанный оказался диверсантом. Отвечая на вопрос газеты о том, что он планировал «создать некие народные дружины для борьбы с беспилотниками», Кузнецов сказал, что народный контроль — важное дело, для осуществления которого будет создан специальный штаб.

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Кузнецов отметил, что не стоит вызывать полицию из-за любого человека в камуфляже, однако если человек что-то копает в лесу, — это уже повод насторожиться. Кроме того, в беседе с изданием он предложил защитить столицу некими пневмопушками, которые способны стрелять на расстояние до километра.

О задержании в Подмосковье человека, принятого за диверсанта, сообщалось в мае этого года. Из автомобиля Mazda мужчина наблюдал за военными. Полицейские изъяли у россиянина радиостанцию, камеру, два дрона и подзорную трубу. Лопаты, о которой рассказывал Кузнецов, у задержанного не было.

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    Марк Леонов
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