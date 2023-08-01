Акинфеев оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Футболист Акинфеев заявил, что не осуждает Марио Фернандеса за переход в «Зенит»

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Известь» оценил переход бразильского защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

Футболист заявил, что не собирается никого осуждать, и подчеркнул, что у Фернандеса своя жизнь, которой он распоряжается. «Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Да и сам Марио наговорил все что можно и нельзя. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», — добавил голкипер.

Фернандес выступал за ЦСКА С 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

Акинфеев выступает за ЦСКА всю профессиональную карьеру, начав играть за команду в 2003 году. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и семь раз — Кубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА. Акинфеев — рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей. Он десять раз признавался лучшим вратарем страны.