Атаковавшие Москву и Подмосковье дроны летели с территории Украины
Беспилотники, которые атаковали Москву и область утром во вторник, 1 августа, были запущены с территории Украины. Об этом сообщили источники ТАСС в системе ПВО, а также в экстренных службах.
«Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины», — сообщили собеседники. Официально эти данные пока никак не подтверждены.
1 августа беспилотники снова пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал.
В сети появились кадры летящего в сторону Москвы дрона, которые были сняты в Одинцово. Также очевидцы поделились видеозаписью, снятой в первые минуты после попадания дрона в одну из башен «Москва-Сити».