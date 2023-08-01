Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 1 августа 2023Россия

Атаковавшие Москву и Подмосковье дроны летели с территории Украины

ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье дроны были запущены с территории Украины

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Беспилотники, которые атаковали Москву и область утром во вторник, 1 августа, были запущены с территории Украины. Об этом сообщили источники ТАСС в системе ПВО, а также в экстренных службах.

«Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины», — сообщили собеседники. Официально эти данные пока никак не подтверждены.

1 августа беспилотники снова пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал.

В сети появились кадры летящего в сторону Москвы дрона, которые были сняты в Одинцово. Также очевидцы поделились видеозаписью, снятой в первые минуты после попадания дрона в одну из башен «Москва-Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу представил к наградам экипаж уничтожившего колонну ВСУ танка

    В Крыму заявили о трехмесячных запасах воды в Северо-Крымском канале

    На Украине захотели защитить чувства ЛГБТ-сообщества

    В российском посольстве высказались о новых санкциях Британии

    Под Херсоном саперы нашли схрон с оружием и боеприпасами украинских диверсантов

    Раскрыт секрет «китайской жиротопки»

    41-летней петербурженке выбили зубы после ссоры ее дочери с одноклассницей

    Назван самый разбогатевший российский миллиардер

    Загорающие топлес туристки на пляже Сочи попали на видео и вызвали споры в сети

    Наталья Фриске рассказала о неудачных попытках забеременеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости