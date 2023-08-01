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15:15, 1 августа 2023Спорт

В РФС высказались о возможности проведения матча с Китаем

Генсек РФС Митрофанов заявил о желании провести товарищеский матч с Китаем

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможности проведения товарищеского матча мужской национальной сборной с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона заинтересована в такой встрече. «Здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло», — заявил Митрофанов.

Он добавил, что хотел бы устроить матч в этом году, однако точные сроки сейчас назвать невозможно. «Всегда говорил, что прогнозы — дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных — тем более», — подчеркнул Митрофанов.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Алексей Гусев
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