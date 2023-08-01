Российский пловец объяснил разочарование в Олимпиаде

Пловец Колесников отказался считать катастрофой недопуск россиян до Олимпиады

Двукратный призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников объяснил разочарование в этом турнире. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отказался считать катастрофой недопуск россиян до соревнований. «Навязанное мнение было насчет Олимпийских игр — что это что-то невероятное, небесного уровня, а это — обычный старт, и все упирается в вещи, которые нужны остальным», — заявил он. Колесников добавил, что Олимпийские игры нужны для демонстрации того, что в стране есть спорт.

24 июля Колесников рассказал об отказе от переезда в США. Спортсмен заявил, что не жалеет о том, что не уехал в Штаты учиться и плавать.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. При этом рекорд Колесникова, установленный на дистанции 50 метров на Кубке России, был признан World Aquatics.