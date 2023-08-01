Воспитанник «Краснодара» сравнил уровень футбола в Израиле и России

Воспитанник «Краснодара» Бородин: уровень футбола в Израиле ниже, чем в РПЛ

Воспитанник «Краснодара» Сергей Бородин, игравший за иерусалимский «Бейтар», сравнил уровень футбола в России и Израиле. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, только три лучших израильских команды соответствуют уровню Российской премьер-лиги (РПЛ). «Остальные — скорее Первой лиги. Общий уровень лиги ниже, чем РПЛ, на мой взгляд», — заявил Бородин.

Ранее Бородин ответил на обвинения из-за демонстрации флага России во время выступления за «Бейтар». Футболист заявил, что «Бейтар» — многонациональная команда, поэтому он имел право отпраздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом на плечах.

Бородин в январе 2023 года на правах аренды перешел в «Бейтар». 23 мая 2023 года он стал обладателем Кубка Израиля. В июне футболиста приобрело московское «Торпедо».