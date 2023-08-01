Канадский хоккеист объяснил желание получить российское гражданство

Канадский хоккеист «Амура» Ли заявил, что хочет получить российское гражданство

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли объяснил желание получить российское гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что инициатива исходила от него, так как ему нравится в России и Хабаровске. Он подчеркнул, что его полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов. «Я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется», — подытожил Ли.

Защитник перешел в «Амур» в 2022 году. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков.

30 июля аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил желание получить российское гражданство. Иностранный футболист заявил, что это поможет ему оказаться в сборной России, а также платить меньше налогов.