Иностранный футболист объяснил желание получить российское гражданство

Футболист Вера заявил, что российское гражданство поможет ему сыграть в сборной

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил желание получить российское гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иностранный футболист заявил, что это поможет ему оказаться в сборной России, а также платить меньше налогов. «Мне предложили это сделать, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего», — подчеркнул Вера.

24 июля спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Андреев заявил, что Вера хочет получить российское гражданство. Он подчеркнул, что у «Оренбурга» плотный график, поэтому времени на решение этого вопроса пока нет.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Он никогда не играл за сборную Аргентины. В двух матчах РПЛ сезона-2023/2024 аргентинец отметился двумя голевыми передачами.