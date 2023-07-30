Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Факел
1:4
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
0:0
1-й тайм
live
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Ахмат
1:1
1-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
20:35, 30 июля 2023Спорт

Иностранный футболист объяснил желание получить российское гражданство

Футболист Вера заявил, что российское гражданство поможет ему сыграть в сборной

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил желание получить российское гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иностранный футболист заявил, что это поможет ему оказаться в сборной России, а также платить меньше налогов. «Мне предложили это сделать, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего», — подчеркнул Вера.

24 июля спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Андреев заявил, что Вера хочет получить российское гражданство. Он подчеркнул, что у «Оренбурга» плотный график, поэтому времени на решение этого вопроса пока нет.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Он никогда не играл за сборную Аргентины. В двух матчах РПЛ сезона-2023/2024 аргентинец отметился двумя голевыми передачами.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира»

    Иностранный футболист объяснил желание получить российское гражданство

    В США предложили создать сопоставимую с НАТО структуру

    В Нигере призвали к митингам за освобождение президента

    Назван главный критерий выбора спелой дыни

    Госскеретарь США оценил угрозу ядерной войны

    Прохожие спасли едва не утонувшего в пруду Москвы мужчину

    ВСУ обстреляли артиллерией поселок в Белгородской области

    Бузова показала обгоревшее лицо без макияжа

    Объем валютных вкладов россиян сократился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости