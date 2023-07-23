«Спартак» вырвал победу в первом туре РПЛ сезона-2023/2024

«Спартак» победил «Оренбург» в первом туре РПЛ со счетом 3:2, Даниил Хлусевич сделал дубль

Московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 45-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. На 50-й минуте счет сравнял нападающий Дмитрий Воробьев. На 67-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу хавбека Сесара Флорентина. На 76-й минуте счет сравнял полузащитник Даниил Хлусевич. На первой добавленной ко второму тайму минуте он сделал дубль.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Оренбург» располагался на седьмом месте, имея в активе 46 очков. Победителем стал петербургский «Зенит».

В следующем туре «Спартак» примет калининградскую «Балтику» 31 июля. «Оренбург» на выезде встретится с казанским «Рубином» днем ранее.