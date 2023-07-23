Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Спартак М
3:2
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
19:33, 23 июля 2023Спорт

«Спартак» вырвал победу в первом туре РПЛ сезона-2023/2024

«Спартак» победил «Оренбург» в первом туре РПЛ со счетом 3:2, Даниил Хлусевич сделал дубль

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 45-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. На 50-й минуте счет сравнял нападающий Дмитрий Воробьев. На 67-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу хавбека Сесара Флорентина. На 76-й минуте счет сравнял полузащитник Даниил Хлусевич. На первой добавленной ко второму тайму минуте он сделал дубль.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Оренбург» располагался на седьмом месте, имея в активе 46 очков. Победителем стал петербургский «Зенит».

В следующем туре «Спартак» примет калининградскую «Балтику» 31 июля. «Оренбург» на выезде встретится с казанским «Рубином» днем ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    Необычный способ кормления голубей в Москве попал на видео

    ВСУ уличили в нарушении законов войны

    В США заявили о бессилии при действиях российских истребителей в Сирии

    «Спартак» вырвал победу в первом туре РПЛ сезона-2023/2024

    В Греции заявили об острой необходимости в российских Бе-200

    Анастасия Макеева рассказала о проведенном на полях детстве

    Командующий группировкой России на Украине оценил силы ВСУ

    Командующий группировкой России на Украине оценил кассетные боеприпасы ВСУ

    Цены на технику из каталога 2005 года заставили россиян поспорить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости