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13:58, 24 июля 2023Спорт

Аргентинские футболисты клуба РПЛ захотели получить российское гражданство

Аргентинские игроки «Оренбурга» Мансилья и Вера захотели получить российское гражданство

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Аргентинские футболисты «Оренбурга» Лукас Вера и Брайан Мансилья хотят получить российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Андреев.

По словам функционера, у команды плотный график, поэтому времени на решение этого вопроса пока нет. «Посмотрим, чуть раскатимся, в ритм войдем, может быть, займемся», — добавил Андреев.

Мансилья и Вера играют за «Оренбург» с лета 2022 года, оба никогда не выступали за национальную сборную Аргентины. 23 июля аргентинцы вышли на поле в матче первого тура РПЛ сезона-2023/2024 против «Спартака» (2:3). Вера отметился голевой передачей.

В январе российское гражданство получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо. Малком выступает в составе сине-бело-голубых с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

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    Алексей Гусев
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