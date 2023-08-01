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22:43, 1 августа 2023Наука и техника

Маск захотел создать в Монголии центры для отправки людей на Марс

WSJ: Илон Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс

Фото: Go Nakamura / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обсудили возможность создания в монгольской части пустыни Гоби специальных учебных центров для отправки людей на Марс. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Оюун-Эрдэнэ давно мечтает отправить человека на Марс. Уточняется, что создание такого центра будет эффективным, поскольку местность пустыни Гоби, которая охватывает южную часть Монголии, схожа с поверхностью Марса. В свою очередь, Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий и колонизация Марса.

Ранее ученые сообщили о возможном обнаружении на Марсе следов органических молекул с помощью марсохода Perseverance.

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    Юлия Мискевич
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