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12:33, 14 июля 2023Наука и техника

На дне древнего озера на Марсе обнаружили следы органики

Nature: на дне марсианского озера обнаружили следы органических молекул

Фото: Unsplash

Ученые сообщили о возможном обнаружении на Марсе следов органических молекул с помощью марсохода Perseverance. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Отбор проб марсоходом проводился в геологических формациях Мааз (Máaz) и Сейтах (Séítah) на дне кратера Езеро. Согласно современным представлениям, 3,7 миллиарда лет назад на дне кратера находилось древнее озеро, где накапливались разнообразные минералы, включая карбонаты, глины и сульфаты, которые до сих пор могут сохранять органические материалы и потенциальные биосигнатуры.

Анализ образцов проводился с помощью прибора SHERLOC, который представляет собой рамановский и флуоресцентный спектрометр глубокого ультрафиолета, предназначенный для картографирования распределения органических молекул и минералов на поверхности горных пород с разрешением 100 микрометров.

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Рамановская спектроскопия основана на комбинационном рассеянии фотонов (в данном случае ультрафиолетовой длины волны), при котором молекулы изучаемого вещества приобретают или отдают колебательную энергию, в результате чего фотоны смещаются в сторону более низкой или более высокой энергии. Это позволяет измерить молекулярную вибрацию и получить информацию о структуре молекул, входящих в состав образца.

Ученые обнаружили спектры комбинационного рассеяния и флуоресценции, соответствующие нескольким видам ароматических органических молекул. Поскольку эти молекулы были связаны с определенными минеральными комплексами, это указывает на их абиотическое, то есть не связанное с деятельностью живых существ, происхождение. Однако разнообразие веществ может быть связано с тем, что на Марсе существовал более сложный органический геохимический цикл, чем тот, который был описан ранее.

Авторы предполагают, что ключевые строительные блоки для жизни могли существовать в течение длительного периода времени — примерно от 2,3 до 2,6 миллиарда лет назад. Впрочем, для подтверждения органического происхождения и конкретной идентификации обнаруженных молекул требуется отправка образцов на Землю для лабораторного анализа.

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    Александр Еникеев
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