Путин провел встречу с Матвиенко

Президент России Путин провел встречу с председателем Совфеда Матвиенко

Президент России Владимир Путин 1 августа провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию. Она отметила, что выросла активность сенаторов. Среди принятых законов приоритетными стали те, что решают вопросы поддержки экономики в условиях санкций, социальные вопросы, касающиеся россиян, а также нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Кроме того, во время беседы Матвиенко сообщила, что состав Совета Федерации обновится на 40 процентов из состава сенаторов от регионов, в которых в этом году пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний.

2 августа Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград, а также проведет совещание с членами правительства.