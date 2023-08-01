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16:42, 1 августа 2023Россия

Матвиенко анонсировала обновление Совета Федерации

Спикер Матвиенко заявила, что состав Совфеда обновится на 40% после выборов
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Состав Совета Федерации обновится на 40 процентов из состава сенаторов от регионов, в которых в этом году пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний. Об этом спикер верхней палаты парламента заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова приводятся на сайте Кремля.

Она напомнила, что в сентябре будет проходить единый день голосования. «Будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40 процентов из состава сенаторов из этих регионов», — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что каждый сентябрь к ним приходят новые и свежие люди. Это дает возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят, заметила она.

По информации «Ведомостей», как минимум 13 сенаторов покинут Совфед после региональных выборов, которые пройдут 10 сентября. Их не включили в тройки, выдвигаемых кандидатами в губернаторы, или же они не идут на выборы в региональный парламент.

Ранее сенатор Елена Мизулина прокомментировала данные о возможном уходе из Совфеда. Как писало РИА Новости, срок полномочий Мизулиной в верхней палате парламента заканчивается в сентябре 2023 года. До этого выяснилось, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил ее в список кандидатов в верхнюю палату парламента от региона.

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    Анна Щербакова
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